Продажи среднетоннажных грузовых автомобилей выросли в России

GAZ Gazon NEXT стал самой продаваемой модели сегмента MCV в мае

В мае 2026-го в России продали 851 новый среднетоннажный грузовик (MCV) полной массой от 3,5 до 16 тонн. Цифры озвучили эксперты агентства « АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», опираясь на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

По сравнению с апрелем рынок MCV просел сразу на 26%. Зато к маю прошлого года динамика оказалась положительной – плюс 3%. Заместитель начальника отдела аналитики «АВТОСТАТа» Дмитрий Ярыгин подчеркивает: второй месяц подряд сегмент демонстрирует рост к АПГГ. Правда, в мае продажи всё-таки упали ниже отметки в тысячу машин.

Лидером среди марок стал GAZ с результатом 280 проданных экземпляров. KAMAZ скатился на второе место – 240 грузовиков. В пятёрку лучших также вошли JAC (82 штуки), Dongfeng (53) и Ural (51).

Что касается самой востребованной модели, то в мае ею вновь оказался GAZ Gazon NEXT. На его долю пришлось около 20% рынка.

В целом за пять месяцев 2026 года в России реализовали 4,5 тысячи среднетоннажных грузовиков. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ранее «За рулем» сообщал, что Сергей Когогин приехал на ПМЭФ за рулем нового грузовика КАМАЗ-65658.