Новые машины в России начали дешеветь: раскрыты причины

Ввоз машин вышел на максимум, цены перестали расти: главные тренды авторынка РФ

По данным аналитического агентства « Автостат», в мае 2026-го россияне купили 109 892 новых легковых машины – это на 20,5% превзошло прошлогодний результат. Хотя рынок продолжает расти, внутри него наметились довольно противоречивые тенденции.

Лидерство традиционно удерживает Lada. В прошлом месяце бренд реализовал 28 365 автомобилей – чуть больше четверти общего объёма. Среди иномарок по-прежнему доминирует Haval с результатом 15 834 проданных экземпляра. Правда, у обоих гигантов май проиграл апрелю по цифрам: в середине весны Лада занимала более 27% (примерно 31,8 тыс. машин), а Хавейл был у отметки 16,5 тысячи.

Lada, Tenet и Solaris вместе отгрузили в мае 41,9 тыс. автомобилей – это около 38% рынка. Для сравнения: апрельский вклад этой троицы оказался ощутимо выше – примерно 46,2 тысячи. Причем если роль Лады очевидна, то Tenet продал 11 511 единиц, а Solaris – 1991 экземпляр.

Средневзвешенная цена новинок в мае – 3,33 млн рублей. Год к году она поднялась на 4%, а вот по отношению к апрелю, наоборот, уменьшилась на 0,9%. Как пояснили эксперты «Автостата», здесь всё упирается в структуру реализации: больше дешёвых моделей – средняя цена падает, и наоборот.

Между прочим, в агентстве заметили, что рост цен на автомобили практически остановился. Некоторые модели даже начали дешеветь. Причина – жёсткая конкуренция, особенно со стороны китайских производителей. Они вынуждены активнее бороться за кошелёк покупателя, что давит на прайс-листы.

Кроме того, ряд зарубежных брендов пересмотрели исходную ценовую стратегию. Сначала они выводили модели по завышенным ценам, но слабый спрос заставил их корректировать стоимость вниз, резюмируют аналитики.

Всё ли гладко у лидеров?

Несмотря на то что Лада остаётся первой с результатом 28,4 тыс. машин, показатели её флагманов оставляют желать лучшего. В мае Granta потеряла 4,6% продаж, Vesta – 13,8%, а Niva Legend ушла в незначительный минус (-0,5%). За пять месяцев картина ещё тревожнее: Granta утратила 14,1%, Vesta – целых 40,4%. Приятное исключение – Niva Travel: её продажи подскочили на 29,4%, и она стала самой быстрорастущей моделью в десятке «Автостата».

Откуда везут и что покупают

В мае на российский рынок поставили 34,4 тыс. новых легковушек – это лучший результат с начала года. Рост по отношению к маю-2025 – впечатляющие 84%. Впрочем, в «Автостате» напомнили, что в конце прошлого года объёмы были выше – около 50 000 единиц.

Самая популярная импортная модель – Geely Monjaro. Среди других востребованных – Changan и марки, которые пока не организовали сборку в России. Примечательно, что большую часть импорта по-прежнему везут частные лица.

Главный поставщик – КНР: доля Поднебесной – 72,9% всех ввозимых машин. На втором месте оказалась Киргизия (17,4%), за ней – Белоруссия (3,2%), Япония (2,2%), Южная Корея (1,6%), Казахстан (0,7%), Грузия (0,6%), Германия (0,5%) и прочие страны (в сумме ~0,9%).

Ранее «За рулем» сообщал, что китайцы заявили о готовности заменить ушедшие бренды-автогиганты на российском рынке.