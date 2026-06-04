Названо единственное условие для возвращения немецких машин в Россию

Эксперт Попов: возвращение немецких авто в РФ зависит от политики, а не от рынка

Pravda.Ru поговорила с независимым автоэкспертом Дмитрием Поповым, и тот объяснил: возобновление поставок машин из Германии в Россию – вопрос не цены или спроса, а сугубо политический. По его словам, сейчас всё упирается в геополитическую конъюнктуру, которая складывается не в пользу западных брендов.

Не так давно немецкие политики, включая заместителя главы фракции «Альтернативы для Германии» Маркуса Фронмайера, заговорили о желании автоконцернов ФРГ вернуться на российский рынок. Якобы это выгодно для экономики Германии, а сами компании готовы конкурировать с азиатскими игроками. На этом фоне в отрасли всё ещё обсуждают схемы обхода ограничений и параллельный импорт премиальных моделей.

Однако Попов считает, что у российского руководства сейчас совсем другие приоритеты – ставка сделана на партнёрство с Китаем. Восстановление автопрома, по его мнению, идёт за счёт локализации китайских технологий. Уже на отечественных заводах запускают сборку адаптированных моделей, что, кстати, сильно влияет на их цены.

«Пока у наших властей, я думаю, нет желания как-то сотрудничать. Мы, конечно, очень либеральны и терпеливы, готовы создавать условия для развития всех форм бизнеса. Но мы приложили огромные усилия для того, чтобы китайцы локализовывались на нашей территории», – подчеркнул эксперт.

Для китайских брендов Россия интересна не столько как огромный рынок сбыта – там объёмы продаж внутри КНР куда больше, – сколько как площадка для долгосрочной промышленной кооперации. И если сейчас вдруг пустить обратно немцев, это может быть воспринято Пекином как недружественный шаг. В итоге под угрозой окажутся текущие договорённости, которые и так выстраивали с большим трудом.

Правительство, по словам Попова, уже вполне осознанно ограничивает рыночную конкуренцию в пользу госинтересов и продвижения собственных марок. А ещё нельзя сбрасывать со счетов попытки западных игроков использовать для поставок новые промышленные хабы в Центральной Азии.

«Как только мы начнём пускать на наш рынок прямых конкурентов китайцев, они обидятся и перестанут учитывать наши интересы. Наш рынок для Китая не является уникально большим. Они нам интересны не как поставщики автомобилей, а как партнёры, которые позволяют воссоздавать и развивать наш автопром», – добавил Дмитрий Попов.

По мнению эксперта, все попытки Германии вернуться после жёсткой критики и санкционного давления выглядят как однобокое экономическое желание, у которого нет политической основы. В реальности же российские покупатели всё чаще присматриваются к неожиданным премьерам локального производства, а дилеры тем временем пересматривают свои планы.

О том, кто может заменить ушедшие бренды, «За рулем» ранее подробно рассказал.

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