Крупнее, чем Kodiaq: появились новые подробности о флагманском кроссовере Skoda

Электрический кроссовер Skoda Peaq с запасом хода 600 км выйдет на рынок 23 июня

Чешский бренд Skoda решил расширить свою электрическую линейку – и сделал это с размахом. Компания только что рассекретила тизеры нового большого кроссовера, который получил имя Peaq. Официально машину покажут 23 июня 2026 года, а до конца года стартуют продажи.

По размерам Peaq станет настоящим флагманом. Этот кроссовер окажется крупнее привычного Kodiaq, который хорошо знаком российским водителям. Внутри – полноценный семиместный салон, хотя для тех, кому лишние кресла ни к чему, предусмотрят и стандартную пятиместную компоновку. В модельной иерархии новинка встанет на ступеньку выше электрического Enyaq.

Skoda Peaq

Вообще, этот автомобиль – не что иное, как серийная версия концепта Vision 7S, показанного ещё в 2022 году. Судя по опубликованным снимкам, кроссовер получит узнаваемые Т-образные фары, дверные ручки, будто утопленные в кузов, и воздухозаборники необычной диагональной формы.

Про интерьер производитель пока молчит – фотографий салона нет. Зато раньше в Skoda успели рассказать, чего ждать внутри. Отделка обещает быть экологичной: натуральная кожа, переработанное сырьё и никаких компонентов животного происхождения. Из технологий – проекционный экран с дополненной реальностью, самая большая панорамная крыша за всю историю компании и кресла, которые умеют делать массаж и оснащены подставками для ног. Запускать двигатель будет не ключ, а цифровой ключ на смартфоне или умных часах.

Skoda Peaq

В основе Peaq лежит платформа MEB, а под капотом – исключительно электричество. Базовая версия будет заднеприводной с одним мотором на задней оси мощностью 204 лошадиные силы. Для тех, кому нужно больше, – версия посерьёзнее с 286-сильным двигателем. Ну а топовая модификация получит два электромотора, полный привод и суммарную отдачу в 300 л. с. Запас хода – около 600 км на одной зарядке.

В Европе новинке предстоит сразиться с такими монстрами, как Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90. Что касается России, то с нашего рынка Skoda официально ушла ещё в 2022 году. Правда, это не значит, что Peaq не увидит наши дороги: машину вполне реально привезти по параллельному импорту.

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