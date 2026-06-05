В РФ стали чаще брать автокредиты: назван город-лидер по выданным займам

Объем выданных автокредитов в России вырос на 24% в январе – апреле 2026 года, достигнув 443,2 млрд рублей

Суммарный объем выданных в России автокредитов за первые четыре месяца 2026 года составил 443,2 млрд рублей. Такие данные опубликовала пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года показатель подскочил на 24%. Впрочем, эксперты отмечают, что называть ситуацию на рынке стабильной пока рано.

Несмотря на рост в годовом исчислении, по сравнению с 2024 годом картина резко ухудшилась. Объемы автокредитования рухнули сразу на 41,5%. Специалисты НБКИ связывают такое сокращение сразу с несколькими факторами. Ключевые из них – подорожание кредитных ставок, увеличение утилизационного сбора и рост цен на сами автомобили. Кроме того, свою роль сыграло и ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, который целенаправленно охлаждает рынок займов.

«Кроме этого, банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения», – подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Где чаще всего брали кредиты на машину

Абсолютным лидером по объему выданных автокредитов в 2026 году стала Москва. Жители столицы оформили займов на 44,6 млрд рублей – это на 34,6% больше, чем год назад. Следом идет Московская область с показателем 34,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург: там объем вырос до 25,8 млрд рублей, прибавив 34,7%.

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