Работа за 11 часов и никакой усталости: как в новой кабине БЕЛАЗ решили проблему операторов

Новая кабина БЕЛАЗ на выставке «Уголь России и Майнинг-2026»: 57 доработок, 10-дюймовый планшет и отзывы водителей

По данным 110km.ru, БЕЛАЗ представил на международной выставке «Уголь России и Майнинг-2026» в Новокузнецке кабину нового поколения для газового самосвала БЕЛАЗ-7530Р. Чтобы довести эргономику до ума, инженеры собрали отзывы у более чем 40 водителей карьерной техники из разных стран и учли их при проектировании. Результат – 57 доработок, превративших обычное рабочее место оператора в настоящий центр управления на колесах.

Смотрите сами. Диаметр руля уменьшили с 420 до 360 миллиметров: это дало больше свободы рукам и упростило маневрирование. Педали теперь можно регулировать по глубине. А на подлокотниках кресла появились демпфирующие накладки – они здорово гасят вибрацию. Всё это особенно важно, ведь рабочий день водителя самосвала нередко длится 10-11 часов. Усталость должна накапливаться медленнее.

Обзор тоже улучшился: площадь остекления выросла на 15%. Света внутри стало больше. Но главный хай-тек – 10-дюймовый планшет с системой мониторинга. Он выводит всю оперативную информацию на главный экран. Это не просто игрушка, а прямое повышение безопасности: водитель меньше отвлекается от дороги.

Климат-контроль стал мощнее, а дополнительный отопитель с раздельной подачей воздуха должен спасать от сквозняков зимой. Замок двери модернизировали, чтобы он не промерзал. Сиденья оснастили трехточечными ремнями. В компании считают, что такие решения скоро станут отраслевым стандартом.

Одним из первых оценил новинку Сергей Дмитриев, представитель компании «Кузбассразрезуголь». За его плечами – более 20 лет вождения карьерных самосвалов. По его словам, разница колоссальная: управление стало заметно легче, нагрузка на руки и плечи снизилась, а планшет для контроля процессов – важный шаг вперед.

В итоге, 57 доработок – это не косметический ремонт. Для справки: самосвалы БЕЛАЗ трудятся на крупнейших угольных и рудных предприятиях России и СНГ. Улучшение условий труда напрямую сказывается на здоровье операторов и эффективности работы. Производитель явно сделал ставку на практичность и постоянную связь с пользователями, что пока редкость для тяжелой техники.

О том, как китайские автопроизводители видят будущий автомобиль, «За рулем» недавно рассказывал.