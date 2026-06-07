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Российские дилеры стали чаще предлагать подержанные авто со скидками

«Авто.ру Бизнес»: на вторичном рынке авто растет доля предложений со скидками

С января по май доля объявлений от дилеров на вторичном рынке подскочила с 13 до 16%. Причина – частные продавцы стали реже выставлять машины, а крупные игроки, наоборот, нарастили склады. Заодно выросло и число предложений со скидками: за пять месяцев их доля увеличилась на 5% и достигла 35%. Медианный размер дисконта у дилера сейчас – 4,5%, подсчитали эксперты «Авто.ру Бизнес».

Интересно, что на фоне оживления продаж новых машин дилеры активнее закупают и подержанные. И их предложения заметно выигрывают на фоне средней картины. Если у частников больше половины объявлений – это автомобили старше 10 лет, то у компаний всё наоборот: 70% машин моложе десяти лет со средним чеком в 2,27 млн рублей. Причём каждый третий дилер готов сделать скидку за трейд-ин, страховку или кредит. Чаще всего она составляет 2-5%, но нередко доходит и до 6-10%.

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Как меняется размер скидки по регионам

«Хотя пик рынка покупателя остался позади, дилеры снова активны на вторичном рынке. Этому способствует как снижение ставки рефинансирования, так и динамика валютных курсов, вкупе с общим оживлением спроса со стороны потребителей. Для поиска выгодных предложений необязательно посещать несколько дилерских центров или соседний регион. Встроенные инструменты поиска позволяют пользователям «Авто.ру» быстро находить подходящие варианты», – объяснил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

Где же сейчас самые жирные скидки? Среди крупных округов лидируют Москва, Санкт-Петербург и область – там медианный дисконт достигает 6%. В Приволжском и Уральском федеральных округах он вдвое меньше – всего 3%. Южный ФО расположился посередине с показателем 3,5%.

О самых востребованных этой весной б/у автомобилях «За рулем» ранее уже подробно рассказал.

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Источник:  Известия
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