На ПМЭФ-2026 показали серийный Лада Азимут: рассказываем об особенностях

АВТОВАЗ показал на ПМЭФ-2026 Лада Азимут в цвете «Серенада» с мотором 1.8

На ПМЭФ-2026 компания АВТОВАЗ представила кроссовер Лада Азимут в свежем оттенке «Серенада» – насыщенном цвете морской волны. Впечатляет не только цвет, но и сам автомобиль: модель на стенде – не муляж, а готовый к серийному производству образец.

В компании подчеркивают: все экспонаты собраны на первой производственной линии по полному технологическому циклу. Высокая степень готовности — вот что действительно бросается в глаза.

На стенде представлен экземпляр с флагманской силовой установкой. Речь про обновлённый 1,8-литровый двигатель мощностью 132 лошадиные силы, который работает в паре с бесступенчатым вариатором WLY. Производители обещают комфорт и плавность хода.

Лада Азимут

Покупателям также предложат альтернативу: 1,6-литровый двигатель на 120 лошадиных сил, но уже с классической шестиступенчатой механической коробкой передач.

Лада Азимут

Как отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, появление живых автомобилей на форуме – знак того, что проект движется без остановок и задержек.