Стартовало производство нового отечественного седана премиум-класса: подробности

Автомобили Senat будут выпускаться на площадке бывшего завода Toyota

В разгар ПМЭФ-2026 в Петербурге публике показали сразу две новинки премиум-класса – седан Senat 900 и его растянутую версию Senat 1000. Это новые флагманские модели, которые созданы на базе китайского Hongqi H9, хотя внешне дизайнеры явно вдохновлялись образами Aurus Senat. Официальная презентация прошла 4 июня. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков уже познакомился с новинками.

Собирать машины будут в Северной столице – на площадке бывшего завода Toyota. Целевая аудитория у Senat серьёзная: служебный транспорт для высоких чиновников, муниципальных структур, госорганов. По задумке, они также подойдут и под бизнес-такси.

Размеры впечатляют: Senat 900 вытянулся на 5140 мм при ширине 1900 мм и высоте в 1500 мм. У версии Senat 1000 особый упор сделан на простор второго ряда – задние пассажиры, по сути, получают полноценный лаунж-салон.

Под капотом прописался трёхлитровый бензиновый двигатель V6, выдающий 326 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Трудится он в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный.

Комплектация на уровне люкс-класса. Автомобили оснастили пневмоподвеской, электродоводчиками дверей, четырёхзонным климат-контролем и матричной оптикой. Из приятных мелочей – камеры кругового обзора с автопарковщиком.

Внутри кожа Nappa, вставки из натурального дерева, раскладные столики для задних пассажиров, кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а также проекционный дисплей. Организация заднего ряда возможна в двух вариантах: стандартный трёхместный диван или два раздельных кресла с повышенным уровнем комфорта.