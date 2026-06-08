В Минпромторге заявили о планах выпускать в России 2,5 млн машин в год
Замглавы Минпромторга Альберт Каримов на полях ПМЭФ-2026 обнародовал амбициозные ориентиры для отечественного автопрома. По его словам, к 2035 году ежегодный выпуск машин в стране должен достичь 2,5 миллиона штук, причем подавляющее большинство – порядка 80% – придется на технику российского производства. Чиновник уточнил, что эти цифры заложены в стратегию развития отрасли.
Каримов отметил, что ведомство отталкивается именно от объемов производства, а не только от продаж. «Доля отечественной техники на рынке должна к этому же времени вырасти до 80%», – заявил он.
Для понимания масштаба: по информации аналитического агентства « Автостат», за весь 2025 год в стране реализовали 1 326 016 новых легковых авто – это на 15,6% меньше, чем годом ранее. Правда, динамика текущего года уже более позитивная.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Hongqi оценили возможность локализации производства автомобилей в России.
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