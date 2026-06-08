Калужские детали скоро появятся в машинах марки «Москвич»

Шапша: на автомобили Москвич установят детали калужского производства

Автомобили марки « Москвич» вскоре могут начать комплектоваться деталями, произведёнными в Калужской области. О таких планах сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его словам, контакты с автозаводом уже налажены и кое-какая работа ведётся. «Рассчитываю, что это будет развиваться, потому что по комплектующим надо объединять усилия», – подчеркнул губернатор. Между прочим, местные предприятия, входящие в калужский автокластер, и так не сидят без дела – они активно поставляют комплектующие АВТОВАЗу и КАМАЗу. Не прочь они наладить аналогичное сотрудничество и с калининградским «Автотором».

В ходе интервью Шапша также перечислил, какие именно компоненты для машин калужской сборки сегодня выпускаются внутри страны. Заодно он рассказал, как обстоят дела с локализацией сварки и окраски кузовов на заводах региона.

Ранее «За рулем» сообщил о других новинках отечественного автопрома.