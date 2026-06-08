АВТОВАЗ готовит сюрприз: что известно о моторах новых Lada Azimut и Aura

Глава АВТОВАЗа рассказал о подготовке мощных двигателей для Lada Azimut и Aura

АВТОВАЗ в 2027 году планирует начать выпуск кроссоверов Lada Azimut и удлиненных седанов Aura с новыми, более мощными силовыми агрегатами. Об этом в ходе поездки на Lada Azimut с главой Минфина Антоном Силуановым рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Запись тест-драйва автомобиля, который провел Силуанов в рамках ПМЭФ, показал ИС «Вести» в Telegram-канале.

«В следующем годумы установим турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил, он будет идти в паре с классической автоматической коробкой передач с гидротрансформаторов», – рассказал Соколов о перспективных обновлениях Lada Azimut.

Во время поездки Силуанов в беседе с Соколовым обратил внимание, что двигатель у Lada Aura «хотелось бы чуть помощнее», и предположил, что стретч-седан можно было бы оснастить турбомотором. Глава АВТОВАЗа ответил, что в будущем году Аура получит новый для себя агрегат – атмосферный 135-сильный. Сейчас Lada Aura комплектуется только 1,8-литровым 122-сильным двигателем.

Соколов рассказал главе Минфина, что кроссовер Lada Azimut поступит в продажу в IV квартале и на первом этапе будет доступен только с двумя новыми атмосферными агрегатами – объемом 1,6 л мощностью 122 л.с. и 1,8 л на 135 л.с. По итогам тест-драйва Azimut Силуанов назвал первый кроссовер Lada хорошим и современным автомобилем.

Ранее «За рулем» уже подробно рассказывал о выставочном дебюте новинки.