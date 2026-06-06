Нефтяной гигант и IT-корпорация объединились: что изменится для водителей России

ЛУКОЙЛ и Яндекс заключили соглашение на ПМЭФ-2026: облачные технологии, ИИ и новые сервисы для автомобилистов

На Петербургском международном экономическом форуме две крупные российские компании – ПАО «ЛУКОЙЛ» и Яндекс – официально скрепили партнёрские отношения. Соответствующее соглашение было подписано прямо на полях мероприятия.

Сотрудничество затронет сразу несколько критически важных направлений. В основе – внедрение облачной инфраструктуры и алгоритмов искусственного интеллекта. Эти технологии планируют использовать, во-первых, для масштабирования уже существующих цифровых сервисов, а во-вторых, для повышения надёжности и безопасности корпоративных данных. Помимо этого, партнёры возьмутся за совместную разработку продуктов, которые должны улучшить операционную эффективность и, как следствие, качество обслуживания конечных потребителей.

Отдельный блок совместной работы — логистика. Стороны намерены создать решения для оптимизации алгоритмов доставки товаров и сокращения её сроков. Параллельно компании сосредоточатся на информационном наполнении: в поисковой системе Яндекса появится больше экспертного контента о смазочных материалах и нефтепродуктах. Здесь задача — сделать сведения максимально полными и достоверными.

Наконец, одно из самых заметных для рядовых пользователей направлений — развитие цифровых сервисов для автомобилистов. В планах — интеграция и улучшение услуг по обслуживанию машин, навигации и комплексной поддержке водителей.

О развитии отечественных электромобилей «За рулем» недавно рассказывал.