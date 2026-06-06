В Японии создали единственную в мире скульптуру скутера из мрамора

Honda SH125i отметила 25-летие мраморной скульптурой Hanami и концептом Marmo

Люди с древних времен высекали из камня то, что считали важным. А Honda решила применить этот подход к собственному скутеру. Итальянская версия скутера SH125i, который уже 25 лет остается бестселлером (ежегодно продается около 20 000 штук), получила сразу два юбилейных подарка.

Hanami

Первый и самый зрелищный – скульптура Hanami. Ее создал итальянец Филиппо Тинколини из цельного куска мрамора. Название переводится с японского как «любование цветами». По задумке автора, работа показывает «момент чистого чуда, которое предвещает плоды», – примерно как весеннее распускание бутонов.

Hanami

В деталях скульптуры действительно прослеживается растительная тематика: цветочные мотивы украшают обтекатель, вилку и колеса. Правда, намекает ли это на грядущую обновленную версию SH125i или просто дань эстетике – пока неясно.

Hanami

Концепт Marmo выглядит куда приземленнее. Он тоже базируется на популярном скутере, но его фишка – уникальный кузов из переработанного акрилового пластика. Это выглядит как взгляд в будущее модели, хотя официальных заявлений о серийном производстве пока нет.

Marmo

Что японцы собираются делать с мраморной скульптурой и пластиковым концептом – большой вопрос. Но есть надежда, что юбилейные эксперименты не пройдут даром и компания все-таки выпустит специальную версию SH125i.

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