Запущено уникальное производство новых кузовов для культовых классических авто

Китайская компания наладила выпуск кит-комплектов кузовов для классических авто

Одна из компаний в КНР запустила уникальный проект по производству новых кузовов для культовых классических автомобилей. Предприятие Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co. из провинции Цзянсу начало выпуск деталей для легендарных машин, оригинальные запчасти для которых давно не производятся.

Парк современных CNC-станков позволяет создавать пресс-формы, которые затем вручную дорабатываются специалистами высокого класса. Именно так на свет появляются кузовные панели для целой плеяды легендарных машин: от Toyota AE86 и Datsun 240Z до Ford Bronco, Toyota Land Cruiser и Mustang 1967 года.

Один из готовых комплектов, кстати, уже отправился к клиенту в Соединённые Штаты. Причём это не разовая акция.

На этом планы не заканчиваются. В очереди на воплощение – кузова для Porsche 911 поколения 964 и, пожалуй, главной мечты многих коллекционеров, Mercedes-Benz 300 SL Gullwing с его знаменитыми дверями-«крыльями».

О том, как превращают серийные авто в уникальные проекты, «За рулем» ранее подробно рассказывал.