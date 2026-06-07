Полный привод, «понижайка», живучий автомат – добротный «японец» за милилон

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы Suzuki Grand Vitara с пробегом

Можно ли купить полноприводный кроссовер, имея на руках миллион рублей?

Если из новых машин этих денег едва ли хватит на Ниву, то на вторичном рынке присутствует довольно большое количество вариантов от известных брендов. Однако далеко не все они порадуют надежностью. Чтобы купить беспроблемный автомобиль к выбору надо подойти со всей серьезностью и ответственностью.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев исследовал российскую вторичку и выделил несколько достойных полноприводных кроссоверов за миллион рублей. Один из них – Suzuki Grand Vitara.

Suzuki Grand Vitara

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Постоянный полный привод и понижающая передача, что улучшает внедорожные качества, но усложняет обслуживание. Переднего привода не бывает.

Основные моторы – атмосферники 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). У младшего невелик ресурс цепного привода ГРМ и водяной помпы, при масляном голодании проворачивает вкладыши. Зато есть ремонтные размеры. После 200 тысяч км рекомендуют ревизию с заменой изношенных элементов, и мотор прослужит еще столько же.

Старший отметился трещинами в блоке и протечками антифриза – как результат перегрева, полноценный ремонт обычно невозможен. Вместе с тем, большинство 2.4 успешно преодолевает 300 тысяч км.

Сочетаются с механикой или исключительно стойким четырехступенчатым автоматом Aisin AW03–72LE, способным пережить любой из моторов, а может и весь автомобиль.

Интерьер Suzuki Grand Vitara

Скромный багажник. Металл не лучшим образом противостоит коррозии. Не очень вынослив передний редуктор. Несколько неприятных болячек (подшипник генератора, подклинивающий лючок бензобака, слетающие шланги омывателя). Перекашивается дверь багажника – на ней висит запаска. Но в целом по надежности у Витары всё очень неплохо.

Еще пять отличных полноприводных кроссоверов за миллион рублей ждут в нашем новом материале.