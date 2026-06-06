Громкие автопремьеры на ПМЭФ

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Прекрасная традиция демонстрировать новинки автопрома на Петербургском международном экономическом форуме продолжается и в этом году.

Официальным автомобильным партнером, который обеспечивает транспортное обслуживание участников форума, как и в прошлом сезоне, выступает бренд Hongqi. При этом премиальная марка привезла в Питер очень крутую новинку. Речь идет о флагманском седане с экзотическим названием Golden Sunflower Guoya, продажи которого начинаются этим летом.

Две новинки из Тольятти

Во-первых, это серийный кроссовер Лада Азимут , который уже скоро появится в дилерских центрах по всей стране.

, который уже скоро появится в дилерских центрах по всей стране. Во-вторых, оцинкованный вариант Нива Легенд. Мотор в «Легенде» теперь такой же, как в «Трэвеле», то есть объемом 1,8 л и мощностью 90 л.с.

Возрожденная Волга

Бренд Волга привез в Северную столицу флагман своего модельного ряда – модель Volga К50.

Новая марка Senat

Двумя интересными моделями отметилась на ПМЭФ новая марка Senat. Речь идет о машинах под индексами « 900» и « 1000», которые начинают выпускать на бывшем заводе Toyota.

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Больше всех удивил публику руководитель КАМАЗа Сергей Когогин, который приехал в Северную столицу за рулем рефрижератора.

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В преддверии петербургского форума состоялся интересный автопробег, в котором приняли участие сотрудники «Разборки недели». Т-Банк Авто совместно с премиальным автомобильным брендом Esteo установили рекорд России и стран БРИКС по самому протяженному массовому автопробегу на гибридных автомобилях без дозаправки и подзарядки. Рекордный результат достигнут благодаря инновационным гибридам Exlantix ET.

Партнер выпуска «Разборки недели» – компания «Аллея Групп», торговый представитель Liqui Moly в России.

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