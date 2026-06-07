Полноприводный практичный «японец» по цене Гранты появился на российском рынке
На одном из российских классифайдов обнаружился занятный вариант для тех, кто ищет максимально дешёвый автомобиль, которому не страшно бездорожье. Речь идёт о японском кей-каре Suzuki Every с полным приводом – продавец из Владивостока оценил его в 989 000 рублей.
Казалось бы, для такого бюджета вариантов на рынке почти нет. Даже базовая LADA Granta с двумя подушками безопасности сегодня стоит от 1 101 000 рублей. А самый доступный китайский кроссовер JAC JS4 с учётом скидки в четверть миллиона обойдётся минимум в 1 584 000 рублей. Так что ценник на Suzuki Every выглядит, мягко говоря, необычно.
В объявлении указано, что предлагается новая пассажирская версия Wagon, рассчитанная на четырёх человек. Машина уже подготовлена к эксплуатации в суровых условиях: на неё установлены «внедорожные» шины Toyo Open Country A/T на 14-дюймовых дисках и силовой передний бампер. В оснащении – тканевый салон, заводская тонировка задней полусферы, кондиционер, электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал.
Кстати, водителю здесь положена фронтальная подушка безопасности. Есть и кнопка запуска двигателя, подогрев передних сидений и заднего стекла, обогрев зеркал, ксеноновые фары, а также электропривод боковых сдвижных дверей. Даже центральный подлокотник предусмотрен и спереди, и сзади – мелочь, а приятно.
Под капотом (точнее, под передними сиденьями) установлен крошечный турбомотор объёмом 658 куб. см, выдающий 64 лошадиные силы. Работает он в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом. Полный привод реализован через жёсткое подключение передней оси – по сути, это настоящая «вездеходная» схема в компактном кузове.
Подробнее о таком автомобиле «За рулем» уже писал уже писал.
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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