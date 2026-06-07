Полноприводный практичный «японец» по цене Гранты появился на российском рынке

Полноприводный микровэн Suzuki Every за 989 тысяч рублей появился в продаже в РФ

На одном из российских классифайдов обнаружился занятный вариант для тех, кто ищет максимально дешёвый автомобиль, которому не страшно бездорожье. Речь идёт о японском кей-каре Suzuki Every с полным приводом – продавец из Владивостока оценил его в 989 000 рублей.

Suzuki Every

Казалось бы, для такого бюджета вариантов на рынке почти нет. Даже базовая LADA Granta с двумя подушками безопасности сегодня стоит от 1 101 000 рублей. А самый доступный китайский кроссовер JAC JS4 с учётом скидки в четверть миллиона обойдётся минимум в 1 584 000 рублей. Так что ценник на Suzuki Every выглядит, мягко говоря, необычно.

В объявлении указано, что предлагается новая пассажирская версия Wagon, рассчитанная на четырёх человек. Машина уже подготовлена к эксплуатации в суровых условиях: на неё установлены «внедорожные» шины Toyo Open Country A/T на 14-дюймовых дисках и силовой передний бампер. В оснащении – тканевый салон, заводская тонировка задней полусферы, кондиционер, электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал.

Кстати, водителю здесь положена фронтальная подушка безопасности. Есть и кнопка запуска двигателя, подогрев передних сидений и заднего стекла, обогрев зеркал, ксеноновые фары, а также электропривод боковых сдвижных дверей. Даже центральный подлокотник предусмотрен и спереди, и сзади – мелочь, а приятно.

Интерьер Suzuki Every

Под капотом (точнее, под передними сиденьями) установлен крошечный турбомотор объёмом 658 куб. см, выдающий 64 лошадиные силы. Работает он в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом. Полный привод реализован через жёсткое подключение передней оси – по сути, это настоящая «вездеходная» схема в компактном кузове.

Подробнее о таком автомобиле «За рулем» уже писал уже писал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

