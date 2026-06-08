Рынок новых авто в России бьет рекорды: свежая статистика

Сергей Целиков: продажи новых авто в РФ за первую неделю июня выросли на 24,8%

Автомобильный рынок России продолжает удивлять темпами роста. В первую неделю лета наши дилеры продали 29,4 тысячи новых легковых машин – это сразу на 5,5% больше, чем семью днями ранее.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то разрыв и вовсе впечатляет: прирост составил почти четверть, а точнее 24,8%. Такую статистику в своем Telegram-канале привел руководитель аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Не все сегменты, правда, находятся в одинаково выигрышной позиции. Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) показал небольшое недельное падение: минус 0,5% (до 1450 единиц). И тут картина год к году совсем другая – проседание на 16,8%.

Что касается грузовиков, их продажи за неделю сократились на 3,1% – всего 991 штука. Но по сравнению с прошлым годом здесь все же зафиксирован небольшой плюс в 2,7%.

Автобусы просели за неделю на 10% (остановились на отметке в 197 единиц), зато годовой рост оказался двузначным – 11%.

Итоги месяца пока подводить рано, но, как отметил эксперт, если нынешняя динамика сохранится, июньский показатель по легковушкам легко перешагнет майские 110 тысяч машин. Более того, это дает все шансы побить и апрельский рекорд в 117,5 тысячи автомобилей.

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