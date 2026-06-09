На каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?

Юрист Капштык: За парковку у воды ближе 50 метров грозит штраф до 4500 рублей

Автомобиль придется оставлять минимум за 50 метров от берега – иначе не избежать ни штрафа, ни эвакуации, предупредил юрист Юрий Капштык.

По его словам, существует такое понятие, как водоохранная зона. Если поблизости нет специально оборудованной и согласованной парковки, подъезжать к воде ближе чем на полсотни метров строжайше запрещено. Соответствующие дорожные знаки, кстати, должны устанавливаться заранее.

За стоянку у водоема автомобилисту выпишут штраф. А если он еще и решит помыть машину прямо на берегу, санкции будут куда серьезнее. Причем если найдутся очевидцы, которые сообщат о нарушителе, на место запросто приедут сотрудники ГАИ или природоохранных органов – и тогда транспортное средство отправят на штрафстоянку, пояснил Капштык.

Нарушителей ждет наказание по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ: от 3000 до 4500 рублей. Правда, разрешенное расстояние до воды напрямую зависит от размеров водоема. Если его длина меньше 10 километров, отступать нужно не менее чем на 50 метров. При длине от 10 до 50 километров – уже на 100 метров. Когда водоем превышает 50 километров, придется держаться за 200 метров. А от моря и вовсе следует находиться на расстоянии 500 метров.

Юрист посоветовал перед поездкой на пляж внимательно смотреть на знаки и парковаться исключительно на официальных площадках, которые находятся за пределами водоохранных зон.

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