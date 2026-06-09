Знакомый недорогой кроссовер Skoda вернулся на российский рынок с приятной ценой

Кроссоверы Skoda Kamiq из Китая предлагаются в России с ценами от 1,8 млн рублей

В Россию по альтернативным каналам начали ввозить новый Skoda Kamiq – бюджетный кроссовер, который совместное предприятие SAIC Volkswagen выпускает специально для Китая. Найти такую машину уже можно на классифайдах: некоторые дилеры предлагают её из наличия, другие работают под заказ.

Skoda Kamiq

Прайс стартует с отметки 1 800 000 рублей. Это выглядит заманчиво на фоне официальных конкурентов. К примеру, самый недорогой кроссовер Belgee X50+ сейчас стоит минимум 2 319 990 рублей, а Tenet T4 2025 года выпуска обойдётся не дешевле 2 089 000 рублей. «Вернувшийся» в мае Geely Coolray и вовсе перешагнул отметку в 2 739 990 рублей. Так что Skoda на их фоне выглядит более выгодным предложением.

Конкретный пример: во Владивостоке за 1,8 млн рублей предлагают Kamiq в комплектации Comfort. Что входит в оснащение? Две фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида с парктрониками, литые диски на 16 дюймов, мультируль и сиденья из экокожи. Есть также кондиционер, люк, сенсорная медиасистема и кнопка пуска двигателя. Правда, фары здесь простые галогенки.

Впрочем, если вы готовы чуть переплатить, можно найти вариант побогаче. А вот в Кемерово за 1 870 000 рублей привезут кроссовер с более спартанским наполнением: тканевый салон, простой кондиционер, обычный пластиковый руль. Там нет ни люка, ни парктроников, ни кнопки старт-стоп.

Интерьер Skoda Kamiq

Что касается географии, то цены сильно разнятся. Краснодар предлагает ту же версию Comfort за 1 920 000 рублей, а в Москве поставка обойдётся в 1 950 000. Дороже всего привезти Kamiq в Мурманск и Пермь – за 2 400 000 рублей. В Магнитогорске машину из наличия можно забрать за 2,3 миллиона, а вот в Ульяновске, Брянске, Сочи и Казани цена уже подскакивает до 2,5 млн. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов Skoda стоит больше 2 600 000 рублей.

Как устроен этот кроссовер изнутри? Все экземпляры технически одинаковы. Они базируются на платформе MQB A0 – той же, что и у «старого» Volkswagen Polo или Skoda Rapid. Под капотом – 1,5-литровый атмосферный двигатель ЕА211 evo, выдающий 110 лошадиных сил. Кстати, он конструктивно близок к 1,6-литровому CWVA от тех же моделей. Пару мотору составляет классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод – только передний.

Ранее «За рулем» подробно объяснил, чем китайская Skoda отличается от европейской.