Немецкий автопром сдает позиции: кто виноват и что будет дальше?

EY: немецкий автопром в кризисе из-за бюрократии и падения продаж в Китае

Эксперты, наконец-то, пролили свет на то, почему немецкий автопром оказался в глубочайшей яме. Причем факторов, как выяснилось, сразу несколько, и они лишь усугубляют друг друга.

Во-первых, ключевой удар нанесла пандемия коронавируса, которая перекроила глобальные цепочки поставок. Заводы вставали, электронные компоненты и чипы исчезли с рынка – все это привело к острому дефициту полупроводников. Сборка миллионов машин попросту остановилась.

Следом нагрянул энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Украине. Резкий скачок цен на газ и электроэнергию сделал производство в Германии баснословно дорогим. Особенно пострадали энергоемкие производства комплектующих и материалы.

Переход на электромобили тоже сыграл злую шутку. Раньше немецкие концерны были безоговорочными лидерами в ДВС, а вот в гонке за «электричкой» они вдруг оказались догоняющими. Китайские и американские стартапы (вроде Tesla) на старте вырвались далеко вперед.

Китайский фактор и потеря рынков

Но самое болезненное – это Китай. Еще недавно Поднебесная была главным «кошельком» для Mercedes, BMW и Volkswagen. Теперь же местные бренды наступают на пятки, предлагая более современные и дешевые электромобили. Причем немецкие гиганты теряют не только продажи на китайском рынке, но и свою долю в собственной стране.

Парадоксально, но санкции против России тоже аукнулись. До 2022 года РФ была крупным рынком сбыта, и уход оттуда стоил концернам миллиардов евро выручки. Восстановить эти объемы быстро нереально.

Нехватка кадров и бюрократия

Свою лепту внес и кадровый голод. Немецкие инженеры стареют, а молодежь не горит желанием идти на заводы – плюс переход на IT-специальности. Вдобавок ко всему – чудовищная бюрократия и медленные согласования новых проектов в самой Германии.

В итоге, по словам аналитиков, немецкий автопром переживает системный кризис, который вряд ли рассосется сам собой. И без радикальных решений – например, субсидий на электроэнергию или упрощения регуляторики – ситуация в ближайшие годы может стать еще хуже.

Ранее «За рулем» подробно писал о том, как европейские бренды адаптируются под новые реалии рынка.