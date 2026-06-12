Популярный отечественный кроссовер получит более доступную версию: подробности

Пятиместный переднеприводный Tenet T8 поступит в продажу в России в конце июня

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили агентству « Автостат», что поставки новинки – переднеприводного пятиместного кроссовера Tenet T8 – стартуют уже в конце июня. Официальный ценник пока не объявили, но очевидно одно: модификация с двумя ведущими колесами и салоном на пять мест обойдется дешевле существующих версий.

По словам представителей компании, новинка может занять около половины всех продаж модели T8. По прогнозам, это подстегнет общую долю автомобиля в линейке Tenet на 10-15%. Причина проста: более привлекательная цена привлечет тех, кому не нужны три ряда сидений или полный привод. На деле гораздо важнее вместительный багажник и экономия топлива – именно это сейчас особенно ценится.

Tenet T8

« Ожидается, что доля новинки в общем объеме продаж Т8 займет 50% и увеличит его долю в модельном ряду TENET на 10-15%, так как привлечет новых покупателей за счет более доступной цены. Не всем потенциальным клиентам требуются три ряда сидений в салоне и полный привод, при этом вместительный багажник и экономия топлива более востребованные опции при выборе автомобиля », – комментируют в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Кстати, главными конкурентами для обновленного кроссовера называют Haval F7, Geely Atlas и Belgee X70. Но у Tenet T8 есть свои козыри: просторный багажник и низкий расход горючего. Раньше флагманский кроссовер предлагался на российском рынке исключительно в семиместном трехрядном варианте. Теперь же пятиместная версия может похвастать не только свободным задним рядом, но и объемом багажного отделения – 889 литров в стандартной комплектации и до 1930 литров, если сложить задний диван.

Интерьер Tenet T8

Под капотом у новой модификации стоит турбированный двигатель на 1,6 литра. Его отдача – 186 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями преселективного типа. Расход топлива весьма скромный: на трассе – 6,3 л на сотню, в смешанном цикле – 7,7 литра, а в городе – 9,6 литра.

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