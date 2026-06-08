Вторичный рынок авто в 2026 году: какие модели теряют в цене медленнее всего?

Сергей Демидов: На вторичке медленнее всего дешевеют Mazda CX-5 и Kia Seltos

Мы нашли модели 2023–2024 годов, которые сейчас продаются на российском рынке почти как новые.

Так какую машину 3–5 лет сегодня выгоднее продать, чем купить? Если в кармане (предположим) 1,5 миллиона на обычный городской хэтчбек: какой потеряет за год меньше всего?

И наконец: что дешевеет медленнее – старый проверенный « японец» с пробегом или свежий «китаец» прямо из салона 2024 года? Попытаемся разобраться с помощью специалистов авторынка.

Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхования»:

– Из моделей 2023-2024 годов, которые сейчас стоят почти как новые, назову абсолютных лидеров: Mazda CX-5 (-1) и Kia Seltos (-9%). На вопрос, что дешевеет медленнее – старый проверенный «японец» или почти свежий «китаец» из салона 2024 года, – отвечу однозначно: «японец».

Но в первую очередь не потому, что он проверенный, а в основном потому, что все время растет цена аналогичного нового «японца», пока цены на новых «китайцев» за счет локализации и массовых поставок растут не так быстро.

Борис Беленький, CVO CARCRAFT GROUP:

Борис Беленький, CVO CARCRAFT GROUP:

– Предположительно, меньше всего потеряют корейские и японские хэтчбеки, которые находятся в самом массовом ценовом диапазоне 1,2–1,8 млн рублей. По данным аналитики вторичного рынка, Kia Ceed с медианной ценой около 890 тыс. рублей и Hyundai Solaris (около 800 тыс. рублей) остаются одними из самых ликвидных.

По недавним данным, Kia Rio X-Line входит в число авто, которые продаются на 40% быстрее многих конкурентов. Также к ним можно добавить Honda Fit и Toyota Corolla (хэтчбек). Рынок десятилетиями знает эти модели: их реальные расходы на содержание, «болячки», доступность запчастей. Эта предсказуемость превращает их в «безопасную гавань» внутри сегмента до 1,5 млн.

За год такие машины могут потерять порядка 5–7% (ориентировочно, без учета резких форс-мажоров на рынке), в то время как менее ликвидные китайские или непопулярные европейские модели могут упасть на 15–20%.