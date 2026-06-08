В Калуге начали делать новые моторы — рассказываем, какие именно!

На ПМЭФ-2026 представили первый двигатель из новой линейки завода «АГР» в Калуге

Одна из больших автомобильных новостей минувшего ПМЭФ-2026 – запуск производства двигателей в Калуге.

По факту сборка идет с апреля, и на форуме показали первенца линейки – 1,5 литровый турбомотор G4T15. Всего же в ней значатся такие бензиновые моторы:

G4T15 – 1.5 турбо (147 л.с., 225 Нм)

F4J16 – 1.6 турбо (150 л.с., 275 Нм)

F4J16C – 1.6 турбо (197 л.с., 290 Нм)

F4J20 – 2.0 турбо (249 л.с., 385 Нм)

Двигатель G4T15 на ПМЭФ-2026

Первый движок соответствуют классу Евро 6, остальные – заявлены как Евро 5/6. Производственные мощности, где теперь делают эти двигатели, расположены в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге, фактически это бывший моторный заводе Volkswagen в Калуге. А идут эти движки на соседний автосборочный завод «АГР», ранее собиравший VW, а ныне – Tenet.

На первом этапе заложена мощность производства 150 тысяч двигателей в год, но в дальнейшем ее можно поднять до 300 тысяч. Во второй половине 2026 года планируют запустить мехобработку блока и ГБЦ.