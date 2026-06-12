Раскрыты амбициозные планы по выпуску Volga

Глава Volga Фадеева: План на 2026 год — выпустить 30 тысяч автомобилей, продажи стартуют 19 июня

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева на полях ПМЭФ рассказала, сколько компания планирует продать автомобилей в 2026 году. Оказывается, предприятие намерено выпустить около 30 тысяч автомобилей – цифра внушительная, учитывая, что производство только набирает обороты.

Полторы тысячи машин уже покинули конвейер, а завод, по словам руководителя, функционирует в режиме полной первой смены. «Уверена, что до конца года мы выполним этот объем», – заявила топ-менеджер, подчеркнув, что часть продукции, естественно, пойдет на складские запасы дилеров по всей стране. Поэтому реализация запланирована в диапазоне 25-27 тысяч экземпляров – разумный запас прочности.

Планы по такси и корпоративным паркам

Когда у руководителя поинтересовались насчет выпуска специальных версий для такси или корпоративных клиентов, она ответила категорично: таких модификаций не предусмотрено. Между прочим, это не значит, что бренд не метит в этот сегмент – напротив, там рассчитывают на серьезную долю рынка.

«В этом сегменте ключевой фактор – общая стоимость владения и расход топлива», – пояснила Фадеева. Она добавила, что стартовые версии и без того прекрасно укомплектованы, причем остаются экономически привлекательными для бизнеса. Таким образом, предприниматели смогут с комфортом познакомиться с брендом и лично оценить выгоду от эксплуатации Volga.

Старт продаж и цены

Итак, официальные продажи автомобилей под маркой Volga начнутся совсем скоро – 19 июня. Что касается ценника, то седан C50 обойдется минимум в 2 899 000 рублей. Любителям кроссоверов придется выбирать: среднеразмерный K40 стоит от 2 749 000, а вот модель K50 заметно дороже – от 4 199 000 рублей.

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