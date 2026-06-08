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Новая Niva Legend — показываем все, что изменилось в салоне

«За рулем» показал, каким станет интерьер обновленного внедорожника Niva Legend

На завершившемся в форуме ПМЭФ главной автомобильной новинкой стал обновленный внедорожник Niva Legend.

Помимо нового двигателя 1.8 и модернизированной подвески, машина серьезно обновилась по интерьеру. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин показал, каким станет салон Нивы после запуска новой версии.

Салон Niva Legend 2026:

  • рулевое колесо Lada Granta;
  • фронтальная подушка безопасности;
  • замок зажигания справа;
  • единый ключ зажигания/дверей;
  • новое торпедо под установку мультимедийного центра;
  • рычаг КП приближен к водителю;
  • однорычажное управление РК;
  • обновленная система отопления и кондиционирования с фильтром салона.

Помимо этого, раздатка получила третью опору, что должно снизить вибрации. Акустического комфорта призвана добавить и цельноформованная шумоизоляция капота. Кстати, на нем появилась накладка воздухозаборника, улучшающая вентиляцию.

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Как «За рулем» сообщал ранее, выпуск обновленной Нивы стартует в Тольятти 20 июня, а продажи начнутся в сентябре. Цены пока не объявлены.

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