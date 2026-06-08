Новая Niva Legend — показываем все, что изменилось в салоне
«За рулем» показал, каким станет интерьер обновленного внедорожника Niva Legend
На завершившемся в форуме ПМЭФ главной автомобильной новинкой стал обновленный внедорожник Niva Legend.
Помимо нового двигателя 1.8 и модернизированной подвески, машина серьезно обновилась по интерьеру. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин показал, каким станет салон Нивы после запуска новой версии.
Салон Niva Legend 2026:
- рулевое колесо Lada Granta;
- фронтальная подушка безопасности;
- замок зажигания справа;
- единый ключ зажигания/дверей;
- новое торпедо под установку мультимедийного центра;
- рычаг КП приближен к водителю;
- однорычажное управление РК;
- обновленная система отопления и кондиционирования с фильтром салона.
Помимо этого, раздатка получила третью опору, что должно снизить вибрации. Акустического комфорта призвана добавить и цельноформованная шумоизоляция капота. Кстати, на нем появилась накладка воздухозаборника, улучшающая вентиляцию.
Как «За рулем» сообщал ранее, выпуск обновленной Нивы стартует в Тольятти 20 июня, а продажи начнутся в сентябре. Цены пока не объявлены.
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