МАЗ обновил поколение автобусов — выглядит круто!

Минский автозавод представил новую модель в линейке пассажирской техники

Белорусский завод МАЗ завершил обновление линейки автобусов большого класса: второе поколение 12-метровых машин сменилось на третье – МАЗ 303.

Официальным финишем этого процесса стала презентация модели МАЗ 303147, которая состоялась еще в конце мая на московской выставке Comvex-2026. Теперь модель ждет запуск в серию. Это пригородный автобус для маршрутов с высоким пассажиропотоком. Как и прочие модели семейства, комплектуется дизелем Weichai экокласса Евро‑5 (7,5 л, 294 л.с.) в паре с 6-ступенчатым автоматом Fast Gear.

Машина сочетает преимущества городского низкопольного транспорта и комфорт пригородных перевозок, рассказывают на МАЗе. В салоне – 35 посадочных мест, из которых 16 скомпонованы на низком полу, как в городских автобусах.

При этом сами сиденья мягкие, как в автобусах более дальнего следования. В распоряжении пассажиров – кондиционер, три электронных рейсоуказателя с речевым автоинформатором и внутрисалонным табло, система адресного открытия дверей пассажирами, система видеонаблюдения, зарядные устройства по всему салону. Для людей с ограниченными возможностями – механическая рампа и специально оборудованное место для инвалидной коляски на накопительной площадке.