Новинки КАМАЗа — на гоночной трассе

В Москве на трассе Moscow Raceway прошел тест-драйв новых моделей КАМАЗ

В начале июня КАМАЗ провел масштабный показ своих новинок потенциальным покупателям.

Мероприятие прошло на территории гоночной трассы Moscow Raceway в Московской области. Подобные тест-драйвы КАМАЗ устраивает регулярно – например, в прошлом году челнинские грузовики катали на автодроме «Игора Драйв» в Северной столице. Нынешний московский показ получился особенным: он вобрал в себя презентации сразу четырех седельных тягачей поколения К5.

А именно: КАМАЗ-54901 в версии High tech в сцепке со шторным полуприцепом ТЗА-588532-08, КАМАЗ-65659 в сцепке с самосвальным полуприцепом НЕФАЗ-95094, полноприводный КАМАЗ-65955 со скосом рамы, а также КАМАЗ-54901, работающий на СПГ, в сцепке с полуприцепом ТЗА-588510-08.

Все машины участники тест-драйва могли лично оценить в условиях гоночной трассы – разумеется, в принятием всех мер безопасности. Параллельно работала выставка, где показали спецтехнику на базе К5: рефрижераторы на шасси КАМАЗ-53252 и КАМАЗ-53251, автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ-65951, мультилифт на шасси КАМАЗ-65951, седельные тягачи КАМАЗ-65956 и КАМАЗ-54901, а также другие модели.