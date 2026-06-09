Продажи подержанных машин взлетели в России: кто в лидерах спроса

Продажи автомобилей с пробегом в России с начала года выросли на 20%

Рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует впечатляющие темпы роста. По итогам первых пяти месяцев текущего года продажи выросли на 20 процентов, а весной – на 25 процентов, сообщает пресс-служба портала «Дром.ру». Особенно заметным ускорение стало с марта, когда рынок рванул вверх. Главными звездами этого периода оказались автомобили из Китая – их продажи подскочили сразу на 55 процентов, что вывело бренды Поднебесной в явные лидеры.

Отечественные модели тоже показали плюс в 14 процентов. Но, увы, этого хватило лишь для того, чтобы остаться в тени: российские авто сдали позиции зарубежным конкурентам по темпам роста.

Аналитики портала подметили любопытную деталь: ввоз машин мощнее 160 лошадиных сил резко сократился. Зато поставки менее мощных автомобилей, наоборот, пошли вверх – похоже, покупатели всё чаще делают ставку на практичность и экономию.

Самый большой ажиотаж наблюдается вокруг трёх моделей. Honda Freed прибавила в продажах 76 процентов, Honda Stepwgn – 60 процентов, а замыкает тройку Volkswagen Golf с результатом 58 процентов. Причём все три модели заметно обогнали средний рыночный рост.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Петербурге за первую неделю продаж купили более 10 кроссоверов Tenet T4L.