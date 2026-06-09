Мечта коммерсанта: фургон за 7200 долларов с механикой

Японский фургон Daihatsu получил умную безопасность и «ручку» – аналогов в мире нет

Пока автопроизводители по всему миру хоронят механические коробки передач, японская Daihatsu сделала автовладельцам, а особенно коммерсантам, подарок.

Компания обновила микрофургоны Hijet Cargo и Atrai, и главная новость – за скромные 7200 долларов (это около 530 000 рублей) вы получаете полноценный автомобиль с 5-ступенчатой механикой.

Базовый заднеприводный фургончик с мотором 0,66 литра (46 л.с.) стоит как подержанная малолитражка в России, но при этом он новый. Его система Smart Assist научилась видеть велосипедистов на пешеходных переходах и отслеживать встречку при поворотах – роскошная функция для такого малыша.

Daihatsu Atrai

Внешне Hijet не изменился с 2021 года, но теперь даже в дешевых версиях ставят светодиодные фары. Внутри – полный аскетизм: аналоговые приборы и опциональный экран за доплату. Зато покупателям предлагают кучу приколов вроде откидной кровати в багажнике, превращающей фургон в комнату отдыха.

Для тех, кому мало 46 «лошадей», есть турбоверсия мощностью 63 л.с. с вариатором. Но истинные энтузиасты выберут именно механику. Максимальная цена топового полноприводного Atrai RS доходит до 12 600 долларов, а полностью электрическая версия стартует от 19 700 «зеленых».

Но главный герой дня – тот самый фургон за 7200 с тремя педалями. Продается только в Японии. Остальному миру остается только завидовать.