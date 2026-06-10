На российском рынке появился новейший рамный «японец»: сколько за него просят?

Гибридный пикап Nissan Frontier Pro PHEV продается в РФ за 5,5 млн рублей

Российский продавец техники, специализирующийся на параллельном импорте автомобилей, начал поставки гибридных пикапов Nissan Frontier Pro PHEV. Новинка обойдется покупателям в 5,5 млн рублей.

Nissan Frontier Pro PHEV

Машина относится к категории «В», богато оснащена и способна буксировать прицеп массой до 3,3 тонны. За основу Frontier Pro взяли модель Nissan Dongfeng Z9 – ей слегка изменили экстерьер и поменяли логотипы. Забавно, но «световая подпись» пикапа отсылает к дизайну легендарного Nissan D21 образца 1980-х годов.

Nissan Frontier Pro PHEV

Под капотом у Frontier Pro установлены турбо-«четверка» объемом 1,5 литра и электромотор, встроенный в трансмиссию. В сумме они выдают 435 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Привод полный, с электронной блокировкой заднего дифференциала, а водитель может выбирать один из четырех режимов движения.

На одной электротяге пикап проезжает 135 километров, а дорожный просвет составляет 230 миллиметров. В общем, неплохой вариант для тех, кто ищет мощный и проходимый гибрид, не желая переплачивать за официальные поставки.

Ранее «За рулем» подробно тестировал пикап Nissan Navara, на базе которого и построен гибрид.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

