В РФ возобновили продажи знакомых европейских седанов: называем цены

Седаны Peugeot 408 2026 года привезли в Россию: цены – до 3,83 млн рублей

Несколько дилеров в России привезли по каналам параллельного импорта седаны Peugeot 408 этого года выпуска.

Все представленные экземпляры уже находятся в наличии на площадках автосалонов и готовы к продаже в день осмотра. Стоимость французского седана варьируется от 3 800 000 до 3 830 000 рублей.

Для сравнения: официально представленная на рынке Geely Preface обойдется минимум в 3 300 000 рублей, а Chery Arrizo 8 и вовсе стартует с отметки 2 865 000 рублей. Самая выгодная цена, как сообщается, предложена в крупном столичном холдинге. За эти деньги покупатель получает версию «Шарм» с большим экраном мультимедиа, климат- и круиз-контролем, кожаным салоном, литыми дисками, полным электропакетом и люком. Чуть дороже авто из Новороссийска.

Peugeot 408

Все предлагаемые экземпляры оснащены единственным доступным двигателем – бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 173 лошадиные силы. Из-за такого объема машина попадает под коммерческий утильсбор. В паре с мотором работает классический 6-ступенчатый автомат. Привод, как и у большинства одноклассников, передний.

Peugeot 408

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