Этот новый внедорожник может ехать на одном колесе

GAC показал внешность нового внедорожника Yue 7 2027 года

Китайская компания GAC обнародовала серию заводских снимков свежего внедорожника Yue 7, который выйдет в 2027 году. Эту модель определят в линейку Trumpchi. Правда, о появлении новинки на российском рынке производитель пока молчит. В самом Китае продажи стартуют уже в третьем квартале 2026-го.

Напомним, что Yue 7 дебютировал на Пекинском автосалоне еще в апреле. Машина сразу запомнилась угловатым кузовом и внушительным дорожным просветом. Стилистика этой модели заметно отличается от других больших внедорожников GAC. За счет характерной головной оптики и почти прямоугольного «носа» новинка визуально отсылает к Toyota Land Cruiser Prado.

Впрочем, по части технологий «китаец» ушел далеко вперед. Об этом говорит хотя бы 896-строчный лидар, установленный на крыше. Габариты у Yue 7 внушительные: длина – 5045 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1933 мм, колесная база – 2900 мм. Интересно, что при таких размерах третий ряд сидений не предусмотрен – салон строго пятиместный.

Техническая начинка

Под капотом у внедорожника – гибридная установка с полным приводом. Заднюю и переднюю оси вращают два электромотора, а в тандеме с ними работает 1,5-литровый турбомотор мощностью 168 л.с. Суммарная отдача всей системы достигает 536 л.с. Запас хода на чистом электричестве варьируется от 116 до 188 км – в зависимости от выбранной версии.

В GAC отдельно отметили одну любопытную способность: Yue 7 может продолжать движение даже на одном колесе, если остальные три полностью потеряют сцепление с дорогой. А еще при езде на маленьких скоростях крутящий момент способен вырастать в пять раз – это заметно снижает шансы застрять в грязи.

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