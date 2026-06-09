Российский автодом — внутри кухня, душ, туалет, спальня на пятерых и даже кондиционер
В России представили полностью отечественный дом на колесах Verso на базе коммерческого фургона Sollers SF5.
Минимальная цена при заказе – 6 150 000 рублей. Производитель обещает собрать автодом за месяц.
Кузов сделан из сэндвич-панелей собственного производства: они не боятся влаги, держат тепло и выдерживают нагрузки. Внутри пространство грамотно разделено на зоны. Впереди – обеденный стол и два пассажирских кресла, над ними антресоли для вещей.
Справа расположилась кухня с варочной панелью, раковиной и 140-литровым холодильником. Есть отдельный санузел с душем, туалетом и раковиной. Спальных мест хватит на пятерых: две полноценные кровати два на полтора метра плюс диван.
О водоснабжении тоже позаботились: бак для чистой воды рассчитан минимум на 100 литров, для отработанной – на 80. Оба оснащены датчиками уровня, а подачу жидкости обеспечивает мембранный насос. По заверению создателей, такого объема достаточно, чтобы несколько дней жить вдали от цивилизации.
Техническая начинка тоже впечатляет. Две солнечные панели на 400 Вт заряжают аккумулятор, а инвертор мощностью 3500 Вт дает привычные розетки 220 В. Комбинированный отопитель выдает 4 кВт тепла от топлива и греет 10-литровый бойлер, а кондиционер спасает в жару.
Для удобства предусмотрены выдвижная ступенька и четырехметровая маркиза, создающая тень у борта на стоянке. Базовая безопасность обеспечена системами ABS и ESC, а также подушками безопасности.
Недавно Nissan превратил рабочие фургоны в автодома – бюджетные по цене.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте