Российский автодом — внутри кухня, душ, туалет, спальня на пятерых и даже кондиционер

Свой дом на колесах: в России создали кемпер за 6,2 млн

В России представили полностью отечественный дом на колесах Verso на базе коммерческого фургона Sollers SF5.

Минимальная цена при заказе – 6 150 000 рублей. Производитель обещает собрать автодом за месяц.

Кузов сделан из сэндвич-панелей собственного производства: они не боятся влаги, держат тепло и выдерживают нагрузки. Внутри пространство грамотно разделено на зоны. Впереди – обеденный стол и два пассажирских кресла, над ними антресоли для вещей.

Справа расположилась кухня с варочной панелью, раковиной и 140-литровым холодильником. Есть отдельный санузел с душем, туалетом и раковиной. Спальных мест хватит на пятерых: две полноценные кровати два на полтора метра плюс диван.

О водоснабжении тоже позаботились: бак для чистой воды рассчитан минимум на 100 литров, для отработанной – на 80. Оба оснащены датчиками уровня, а подачу жидкости обеспечивает мембранный насос. По заверению создателей, такого объема достаточно, чтобы несколько дней жить вдали от цивилизации.

Автодом Verso

Техническая начинка тоже впечатляет. Две солнечные панели на 400 Вт заряжают аккумулятор, а инвертор мощностью 3500 Вт дает привычные розетки 220 В. Комбинированный отопитель выдает 4 кВт тепла от топлива и греет 10-литровый бойлер, а кондиционер спасает в жару.

Для удобства предусмотрены выдвижная ступенька и четырехметровая маркиза, создающая тень у борта на стоянке. Базовая безопасность обеспечена системами ABS и ESC, а также подушками безопасности.

Недавно Nissan превратил рабочие фургоны в автодома – бюджетные по цене.