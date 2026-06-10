Жаркий сезон: 6 вещей, которые спасут водителя в летней поездке

Солнце, пыль и ливни: как подготовить машину к жаре без риска для себя и техники

Лето – время дальних поездок на природу, многокилометровых пробок и резких перемен погоды. Эксперты сервиса СберАвто рассказали, какие шесть предметов обязательно должны оказаться в салоне автомобиля, чтобы поездка не превратилась в испытание.

Начните с солнцезащитных аксессуаров. За 20-30 минут на открытой парковке салон нагревается до экстремальных температур. Страдают пластик, обивка и электроника. Фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки на боковые окна отражают лучи, сохраняют прохладу и продлевают жизнь интерьеру. А солнцезащитные очки снижают нагрузку на глаза при движении против низкого солнца – это напрямую уменьшает риск аварий из-за бликов.

Второе – аптечка с сезонными дополнениями. К стандартному набору добавьте средства от укусов насекомых, антигистаминные препараты, жаропонижающее, крем от загара и спрей от ожогов. Если едете с детьми или пассажирами, склонными к укачиванию, положите в бардачок препараты от тошноты. В дальней дороге лишним не будет и пластырь от мозолей – летом ноги в открытой обуви быстро устают и натираются.

Третье: средства для чистоты стекол. Летом лобовое стекло мгновенно покрывается следами от насекомых, дорожной пылью и маслянистой пленкой от асфальта. Запас стеклоомывающей жидкости и пара микрофибровых салфеток должны быть всегда под рукой. Особенно это критично в вечерние часы, когда грязное стекло начинает бликовать в лучах заходящего солнца, делая обзор практически нулевым.

Четвертое – предметы для чистоты салона. После пикника на траве или поездки на дачу песок, земля и мелкий мусор неизбежны. Небольшой контейнер для мусора и пачка влажных салфеток помогут поддерживать порядок без полноценной химчистки после каждого выезда. Кроме того, влажные салфетки пригодятся, чтобы освежить руки перед едой, если рядом нет умывальника.

Пятое: набор для непогоды. Летний ливень способен застать врасплох за считаные минуты – особенно на трассе или за городом. Положите в бардачок или багажник компактный дождевик, налобный фонарик или обычный фонарь на батарейках, запасную обувь (например, резиновые шлепанцы) и большой мусорный пакет для мокрой одежды. Отдельно перед началом сезона проверьте щетки стеклоочистителя: от жары резина дубеет и начинает полосовать, что в сильный дождь смертельно опасно.

И шестое – всегда необходим запас питьевой воды. Даже короткая остановка в пробке или на трассе в 30-градусную жару быстро вызывает обезвоживание, сонливость и падение концентрации. Всегда держите в машине несколько бутылок обычной негазированной воды – для водителя, пассажиров и на случай длительной стоянки.

Что проверить

В начале лета также важно проверить систему охлаждения, уровень антифриза, состояние шин, аккумулятор, радиатор и кондиционер. Перегрев двигателя – одна из главных причин внезапных поломок в дороге. Следите за температурным индикатором на панели: если стрелка ползет в красную зону, а в салоне становится подозрительно жарко – немедленно остановитесь и дайте машине остыть.

И никогда не оставляйте под прямыми солнечными лучами электронику, документы, лекарства и тем более аэрозоли – последние могут взорваться.

О том, как бороться с перегревом салона, «За рулем» уже подробно рассказывал.