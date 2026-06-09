Российский авторынок ждет чистка: каждый второй китайский бренд может исчезнуть

Эксперт Пушевский: Число китайских автобрендов в России может сократиться вдвое

Российский автомобильный рынок заполонили китайские марки, но, по мнению специалистов, это долго не продлится. Слишком много игроков пришло за короткий срок – больше 60 брендов одновременно бьются за кошелек покупателя.

Конкуренция становится жестче, особенно на фоне дорогих кредитов и постоянного давления на дилерскую прибыль. Содержать склады, развивать сервис и маркетинг при таком раскладе могут далеко не все. Как полагает руководитель автонаправления банка «Свой Банк» Станислав Пушевский, борьба за клиента пойдет по-взрослому: слабые уйдут со сцены в ближайшие пару лет, и количество активных китайских марок может уполовиниться.

Кто же устоит? Выживут те компании, которые не просто завозят машины, а выстраивают полноценную инфраструктуру. Речь идет о дилерских центрах, сервисном обслуживании и доступных кредитных программах. Говоря иначе, сейчас на рынке начинается отбор на прочность.

По словам эксперта, китайский автопром окончательно закрепился на нашем рынке, но среди брендов развернется настоящая селекция. В выигрыше окажутся марки с прозрачной моделью, внятной остаточной стоимостью и отлаженными поставками запчастей. Тем, кто ворвался на волне дефицита, но не успел создать нормальную экосистему, придется либо уйти, либо довольствоваться крошечной нишей.

Между тем, общая картина на рынке пока оптимистичная. Май 2026-го дал почти 110 тысяч проданных новых машин – это на пятую часть больше, чем год назад. Январские-майские показатели тоже внушают уверенность: 492 тысячи штук, плюс 11% к аналогичному отрезку прошлого года. Апрель, к слову, тоже был сильным – 117 тысяч штук и рост на 15%. То есть тенденция устойчивая, динамика накапливается уже не первый месяц.

Правда, внутри сегментов все неоднородно. Какие-то китайские бренды теряют обороты, какие-то, наоборот, набирают. К тому же все увереннее чувствуют себя российские и локализованные продукты. Но в целом покупательский спрос оживает. Теперь главная задача для дилеров не просто забить склады, а грамотно финансировать запасы и формировать правильный ассортимент, чтобы превратить оживление спроса в реальные чеки.

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