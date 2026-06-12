Знаменитый Honda Accord готовится к крупному обновлению: подробности

Honda Accord нового поколения получит новую увеличенную на 50-80 мм платформу

Honda готовит к выходу принципиально новое поколение своего знаменитого седана Accord. Первая официальная информация о том, каким станет автомобиль, уже появилась в Сети, хотя премьера ожидается не раньше следующего года. По предварительным данным, модель ждут серьезные изменения.

Ключевой сдвиг – переход на совершенно новую платформу, которая ляжет в основу не только Accord, но и других крупных моделей марки. Ожидается, что новый «скелет» позволит увеличить колесную базу и расширить салон, сделав его просторнее. По слухам, длина кузова может вырасти примерно на 50-80 мм, что вдобавок положительно скажется на объеме багажника.

Прототип нового гибридного седана Honda

Подкапотное пространство тоже не останется прежним. Базовым мотором, скорее всего, станет 1,5-литровый турбомотор, но главная ставка – на гибридные версии. Новейшая система e:PHEV должна появиться уже в следующем поколении, обеспечив запас хода на чистой электроэнергии около 80-100 километров. Правда, цифры пока неофициальные и могут измениться до старта продаж.

Салон обещает стать технологичнее: руль с сенсорными кнопками, полностью цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей на 12,3 дюйма с обновленной медиасистемой Honda Connect. В компании намекают на улучшенные материалы отделки и более качественную шумоизоляцию, что всегда было слабым местом Accord прошлых генераций.

Прототип нового гибридного седана Honda

Появится и версия с «заряженным» характером. Ходят упоминания о возможном возвращении модификации Accord Type-R, если ее решат вывести на рынок. В таком случае под капотом окажется 2,0-литровый турбомотор мощностью более 300 лошадиных сил, агрегатированный с 10-ступенчатым автоматом.

Официальная презентация автомобиля, как ожидается, состоится в конце 2027 года. Первыми новинку увидят в США, а затем модель доберется до рынков Азии и Ближнего Востока. В Европе и России сроки появления пока под вопросом из-за ужесточающихся экологических норм и общей тенденции к электрификации.

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