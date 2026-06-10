Кузов Весты разорвали на части — зачем? (видео)
Пресс-служба АВТОВАЗа показала ролик, посвященный методу разрушающего контроля.
С помощью него оценивают надежность сварных швов кузова. Грубая сила тут сочетается с высокой точностью: используя специальные клещи, специалисты разрывают все сварные точки, а затем анализируют параметры каждой: непровар, так называемое малое ядро и прочие дефекты – записываются в журнал корректирующих действий и передаются коллегам в цех сварки, чтобы при необходимости можно было внести изменения в технологию.
На каждом кузове около 5000 сварных точек, и на полное разрушение одного кузова уходит несколько рабочих смен, причем график распределен на месяцы вперед. Подготовка одного специалиста, владеющего методом разрушающего контроля, занимает 2 года, рассказали на АВТОВАЗе.
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