Российский авторынок в июне: ждать ли роста продаж?

Эксперт Блинов спрогнозировал объем продаж новых легковых машин в России на июнь

Прогноз на июнь 2026 года для российского рынка новых легковых автомобилей – порядка 110-118 тысяч машин. По сути, это результат на уровне мая или же умеренный рост в пределах 5-7%. Такую оценку агентству « Автостат» дал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов. Его комментарий прозвучал в преддверии десятой национальной премии «Автодилер года – 2026», итоги которой подведут 18 июня в Москве.

Июнь, по словам эксперта, стартовал достаточно ровно. Никакого ажиотажа не наблюдается, зато динамика более рабочая, чем в первой половине мая. Причин несколько: в этом месяце больше полноценных деловых недель без длинных праздничных разрывов, а традиционная вторая половина месяца подпитывается закрытием квартала, спецпредложениями и активностью дилеров.

«Существенного скачка я бы не прогнозировал, но при сохранении кредитной активности, стабильного курса и разумной ценовой политики рынок может пройти июнь достаточно уверенно», – комментирует Юрий Блинов.

Другие игроки рынка тоже делятся наблюдениями. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что пока нет явной тенденции: контрактование напоминает прошлогоднее, трафик стабильный, но насыщение у клиентов с каждым месяцем растет. Чтобы удержать или тем более нарастить активность, нужны свежие предложения от импортеров.

Исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов, между прочим, настроен более оптимистично. По его мнению, начало июня внушает уверенность в исполнение прогноза большинства участников рынка, которые закладывали повторение или незначительное превышение майских продаж. Среди драйверов: наращивание доли брендов российской локализации за счет выхода на плановые мощности ряда предприятий, расширение модельного ряда «отечественных» производителей и рост выдач кредитов в денежном эквиваленте.

Ранее эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщили, что на первой неделе июня 2026 года в России продано 29,4 тыс. новых легковых машин. Это на 5,5% больше, чем неделей ранее, и на 24,8% выше аналогичной недели прошлого года.

АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Skoda Kamiq из Китая предлагаются в России с ценами от 1,8 млн рублей.