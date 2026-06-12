Новый Toyota Hilux подорожал на 7 тысяч евро: за что платят?

Представлена девятая генерация Toyota Hilux – цены в Европе стартуют от 53 490 евро

В конце 2025 года Toyota показала девятое поколение Hilux в Таиланде – именно там производят этот пикап для большинства мировых рынков. Теперь и Европе легендарная модель, наконец, появилась сразу в двух версиях: полностью электрический Hilux BEV и мягкий гибрид Hilux 48V.

Внешность узнаваема, но стала агрессивнее. Узкие фары, расположенные высоко, боковые «ноздри» и окрашенная в цвет кузова решетка радиатора с сотами – все это венчает надпись Toyota. Сзади появились новые боковые ступеньки на бампере, упрощающие доступ к грузовой платформе.

Кузов стал рельефнее, задние фонари теперь врезаются в боковину сверху, что добавляет динамики. Трехмерная оптика и небольшой спойлер на крышке багажника завершают образ. Чувствуется, что Toyota пытается сместить Hilux из чисто утилитарной ниши в сторону лайфстайла.

При новом дизайне габариты почти не изменились: 5,32 метра в длину, 1,86 – в ширину, 1,80 – в высоту. Пропорции те же, что и у предшественника.

Внутри – явная перекличка с актуальным Land Cruiser. Горизонтально разделенная передняя панель с уступом и нишами для мелочей, цифровая приборка, а по центру – экран диагональю до 12,3 дюйма. Toyota обещает улучшенную эргономику по сравнению со старой моделью. Рычаги и кнопки управления внедорожным арсеналом – выбор режимов, понижайка, блокировка заднего дифференциала, спуск с горы – сгруппированы перед селектором КПП.

Конструкция классическая: рамное шасси и подключаемый полный привод. На асфальте пикап едет только с задними ведущими, полный привод без межосевого дифференциала активируется лишь на скользких покрытиях и бездорожье. Неожиданно, но Toyota для этой модели сохранила прежнюю платформу IMV. Это позволило сэкономить – более дорогую TNGA-F оставили для Land Cruiser и американского Tacoma.

Toyota Hilux выпускается с 1968 года и считается самым успешным среднеразмерным пикапом в мире. Сейчас его продают примерно в 180 странах, а общий тираж за восемь поколений перевалил за 27 миллионов машин. Основные заводы по выпуску этого автомобиля расположены в Таиланде, ЮАР и Аргентине.

Новый Toyota Hilux

Новый Hilux в Европе будет продаваться только с уже знакомым дизельным «мягким гибридом» – 2,8-литровым турбодизелем на 204 л.с. и 500 Н*м, который поддерживает стартер-генератор. Грузоподъемность – до тонны, буксировка – до 3,5 тонны. Все как в прошлом поколении.

48-вольтовый мотор-генератор избавил от отдельного стартера – его грубого звука никто не вспомнит. Дизель теперь запускается быстрее и плавнее, а в некоторых режимах добавляет тяги. По заявлению Toyota, экономия топлива составит около 5% по сравнению с обычным турбодизелем.

Электрическая версия Hilux BEV оснащена батареей на 59,2 кВт·ч и двумя моторами – по одному на каждой оси. Передний выдает 206 Н*м, задний – 270 Н*м. Пикап получил постоянный полный привод, что выгодно отличает его от китайских электропикапов с задним приводом. Запас хода – 257 км, грузоподъемность – 715 кг, буксировка – 1,6 тонны.

Скромная дальность хода намекает: Hilux BEV рассчитан в первую очередь на коммерческие или муниципальные нужды, а не на дальние вылазки. Батарея защищена от повреждений и воды, глубина брода – 70 см, такая же, как у дизеля.

В планах – водородная модификация на топливных элементах от Mirai. FCEV-Hilux ожидается в 2028 году.

В Германии новый Hilux с 2,8-литровым дизелем будет доступен только с двойной кабиной. На других рынках сохранятся полуторные и одинарные кабины с удлиненной платформой. Конфигуратор заработает в конце июня, заказы уже принимают, поставки стартуют с августа.

Цены заметно выросли. Если раньше базовый Duty с двойной кабиной стоил 46 386 евро, то теперь – 53 490 евро. Версия Active обойдется в 59 381 евро, Executive – в 62 177 евро, топовый Invincible – в 66 937 евро. Электрический Hilux BEV – от 70 210 евро.