Финская твердотельная батарея оказалась подделкой

Стартап Donut Lab собрал 25 млн долларов на поддельную твердотельную батарею

Группа из более чем 20 независимых специалистов пришла к выводу, что стартап финской компании Donut Lab оказался фальшивкой.

«Революционная» твердотельная батарея, которую разработала компания, на поверку оказалась обычным литий-ионным аккумулятором. При этом в фальсификации стартап заподозрили еще в начале 2026 года. Тогда Ян Хунсинь, гендиректор компании Svolt, входящей в структуру китайского концерна Great Wall Motor GWM, отмечал, что подобная батарея не может существовать в природе, потому что ее характеристики противоречат друг другу.

«Любой, кто хоть немного разбирается в технологиях, поймет, что это обман», – заявлял Ян Хунсинь.

При этом стартап привлек под свои разработки около 25 млн долларов (по другим данным – 25 млн евро) внешних инвестиций, а финская компания Verge уже начала ставить «твердотельные» аккумуляторы от Donut на свои мотоциклы. Считалось, что эти батареи обладают свойством сверхбыстрой зарядки, дают запас хода до 600 км и сохранение 99% энергии даже при -30°С. Интересно, как там дела у владельцев этих байков...

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