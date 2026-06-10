Этот кроссовер может ездить на смеси этанола и бензина

Suzuki представила экологичные автомобили с гибким выбором топлива

Индийское подразделение Suzuki – Maruti Suzuki India Limited – представило свой первый автомобиль с гибким выбором топлива – Wagon R FFV.

Это первый массовый автомобиль в Индии с такой технологией, сообщает пресс-служба компании. Презентация новинок от Suzuki прошла в столице Индии, Нью-Дели. Главная фишка представленных автомобилей – технология гибкого выбора топлива. Проще говоря, такие машины способны работать не только на привычном бензине, но и на смеси с этанолом. А это, по сути, прямой путь к снижению вредных выбросов в атмосферу.

Кстати, японский автопроизводитель не собирается останавливаться на достигнутом. Компания активно вкладывается в целый спектр «зеленых» направлений: от гибридов и полноценных электромобилей (BEV) до машин, работающих на сжиженном газе (CNG/CBG). В Suzuki считают, что универсального решения для всей планеты нет – куда важнее подбирать технологии под конкретные региональные условия и запросы водителей.

О том, как в России расширяется инфраструктура для машин на альтернативном топливе, «За рулем» ранее рассказывал.