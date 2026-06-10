22 автобренда изменили цены: какие машины подорожали и подешевели

Продажи новых авто выросли: какие новые машины оказались дешевле прошлогодних

В мае российский авторынок снова показал рост – плюс 20,5% к прошлому году. Всего разошлось почти 110 тысяч легковушек, и это уже четвертый месяц подряд, когда тенденция не сбавляет обороты. За январь-май 2026-го продали 492,3 тыс. машин – на 11,8% больше, чем за тот же отрезок в 2025-м. Правда, до рекордных 594 тысяч за пять месяцев 2024-го пока далеко.

Цены же меняются неравномерно. Скидки чаще всего дают на модели прошлых лет – например, лифтбэк Changan Uni-V или Hongqi H6, кроссоверы Exeed RX и GAC GS8. Но настоящий рекорд поставил гибрид Exlantix ET: он подешевел сразу на 925 тысяч рублей. Причем выгоды появляются и на свежие авто 2026 года – скажем, на Jetour, Soueast и Jaecoo J8. А еще в продажу неожиданно вернулись Bestune T77 2023 года.

Любопытная деталь: в России официально появился самый дорогой китайский автомобиль – седан Hongqi Guoya. Его топ-версия стоит больше 30 млн рублей.

Обзор изменений по брендам

BAW

На новом сайте BAW скорректировали цены внедорожника 212 T01. Комплектация Machinist подорожала на 191 тысячу – до 3,96 млн рублей. Зато версия T01 Gaodi, наоборот, стала доступнее на 61 тысячу, теперь ее цена – 4,899 млн. Минивэн BAW MPV на старом сайте подешевел на 80 тысяч (2,43-2,59 млн), а еще там появилась новая модель M8 за 4,099 млн.

Belgee

С сайта Belgex50 исчезли прайсы – похоже, модель сняли с продаж. Ее место заняла обновленная версия Belgee X50+.

Bestune

Bestune T77 образца 2023 года снова в продаже: цены – от 1,9 до 1,94 млн рублей.

Changan

Пикап Hunter Plus получил комплектацию 2026 года – она на 100 тысяч дороже прошлогодней (4,069 млн). Цены на версии 2024 года убрали. У кроссовера CS95 (2025) осталось всего две комплектации вместо трех, но стоимость не изменилась – 4,859-4,929 млн. Лифтбэк Changan Uni-V (2024) подешевел на 100 тысяч, теперь он стоит 3,089-3,229 млн. А новинка – Changan Uni-V 2026 года в версии «Спорт» обойдется в 3,499 млн. Седан Lamore ушел, его заменила модель Uni-L.

Chery

Гамма Chery продолжает сужаться: кроссовер Tiggo 8 Pro Max сняли с производства.

Deepal

Deepal G318 лишился прямой скидки в 218 тысяч. Но с учетом госпрограммы (925 тысяч) его цена – 4,725-5,075 млн.

Esteo и Exlantix

В России стартует новый бренд Esteo – со временем он заменит Exeed. Пока известна только модель Esteo MX, но ее цена не объявлена. Под крыло Esteo перешли гибриды Exlantix. Базовый седан Exlantix ES не изменился в цене, а топ-версия подорожала на 110 тысяч (6,17-6,85 млн). Кроссовер Exlantix ET в единственной комплектации остался прежним, но на версии 2025 года дают скидку 925 тысяч (6,065 млн).

Evolute

Электромобиль Evolute i-Sky исчез с сайта. Зато анонсировано новое поколение кроссовера i-Sky, правда, цены пока не названы.

Exeed

Две топовые комплектации Exeed RX (2025) получили скидку в 250 тысяч, теперь их цена – 4,95-5,21 млн.

GAC

Седан Empow (2026) подорожал на 150 тысяч (3,249-3,469 млн). Минивэн GAC М8 (2025) в двух средних комплектациях стал дороже на 250 тысяч (6,549-6,749 млн). Кроссовер GS8 (2025-2026) подешевел на 150 тысяч (4,249-5,199 млн). А гибридный GAC S9 будет стоить от 6,499 млн с учетом скидок.

Geely

У кроссоверов Atlas и Monjaro в прайсах остались только авто 2026 года, цены прежние. Coolray вернулся на рынок в единственной версии «Эксклюзив» за 2,889 млн.

Hongqi

Лифтбэки H6 подешевели на 161-231 тысячу (4,099-4,399 млн). Седан H9 стал дороже на 20 тысяч (5,83 млн). Кроссоверы HS3 прибавили 20-140 тысяч (3,19-3,63 млн). HS5 в базе подешевел на 101 тысячу, топ-версия подорожала на 99 тысяч (3,999-4,699 млн). HS7 в максималке вырос на 50 тысяч (5,59 млн). Седан Guoya – новый рекордсмен: от 27,7 до 31,7 млн рублей.

Jaecoo

Jaecoo J6 в средней и топовой комплектациях подорожал на 50 тысяч (2,549-2,699 млн). J8 (2025), наоборот, подешевел на 200 тысяч (4,219-4,979 млн). Появились и версии 2026 года – от 4,289 до 4,799 млн. Дорестайлинговый J7 сняли с продаж.

Jeland

У клона Jaecoo J6 – Jeland J6 – средняя и топовая версии тоже подорожали на 50 тысяч (2,29-2,699 млн).

Jetour

Jetour Dashing (2025) подешевел на 50 тысяч, старые скидки сохранились – итого 2,509-3,599 млн. Версии 2026 года тоже упали на 50 тысяч (2,609-3,709 млн). У топовой X70+ (2026) скидка выросла со 150 до 200 тысяч (2,949-3,199 млн). T1 (2026) получил скидку 75 тысяч (3,924-4,124 млн).

Lixiang

Lixiang L6 (2025) стал доступнее: скидки выросли на 146-157 тысяч, теперь они достигают 720-773 тысяч. Цена – 7,47-8,017 млн.

Omoda

Рестайлинговая Omoda C5, кроме базовой версии, подорожала на 30 тысяч (2,349-2,879 млн).

Senat

Представлен первый авто под брендом Senat. Седан Senat 900 – это рестайлинговый Hongqi H9 в новом обличье. 5-местная версия стоит 12 млн, 4-местная – 12,5 млн. Полного прайса пока нет.

Soueast

Soueast S06 (2026) получил скидку 150 тысяч (2,949-3,329 млн). У S07 скидка выросла с 50 до 100 тысяч (3,299-3,449 млн).

Tank

Tank 400 (2025) подешевел на 250 тысяч (6,049 млн), версия 2026 года без изменений (6,299 млн). Tank 500 в комплектации «Премиум» 2025 года – скидка 350 тысяч (7,499 млн за авто 2022 года, 7,649 млн за 2025-й).

Tenet

Новый кроссовер Tenet T4L стоит от 2,259 до 2,429 млн.

Москвич

« Москвич 3» в версии «Стандарт Телематика 2026» подорожал на 15 тысяч (2,04 млн). Лифтбэк « Москвич 6» в новой комплектации «Бизнес MY26» стал дороже на 218 тысяч (3,46 млн). У «Москвича 8» появилась версия «Техно Телематика» с дистанционным управлением – она на 185 тысяч дороже (3,535 млн).

Кстати, многие задаются вопросом: зачем покупать авто за 4-5 млн, когда за эти деньги можно взять Voyah? К примеру, седан обойдется чуть дороже 4 млн, кроссовер – около 5. Причем там гибрид с двумя электромоторами, пневмоподвеска и полный набор современных фишек. Ближайшие конкуренты – Lixiang и Exlantix – сейчас стоят космических денег и не имеют нормальной гарантии.

О динамике рынка «За рулем» подробно рассказывал ранее.