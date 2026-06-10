Xiaomi запатентовала в России свой новый кроссовер — что это значит?

Xiaomi зарегистрировала в Роспатенте изображения нового кроссовера

Неожиданный шаг от китайской корпорации: Xiaomi зарегистрировала в Роспатенте изображения своего нового кроссовера. Соответствующие данные обнаружились в базе патентного ведомства, пишет Авто Mail.

Правообладателем выступает компания «Сяоми ЕВ Текнолоджи Ко». Интересно, что в документах зафиксированы лишь изображения модели без указания ее названия. Хотя визуально автомобиль очень напоминает YU7 – как будто бы Xiaomi решила заранее обезопасить себя от копирования дизайна.

Заявка была подана еще в сентябре прошлого года, но до завершения процедуры дело дошло только сейчас. Китайский бренд закрепил за собой права сразу на два варианта кроссовера. Отличаются они друг от друга лишь одним элементом: на крыше одной из модификаций установлен лидар.

Впрочем, наличие патента еще не означает, что машина появится в российских автосалонах. Зарегистрировать изображение могли и просто для защиты интеллектуальной собственности. Но полностью исключать коммерческие планы тоже не стоит.

Слухи о глобальной экспансии

Еще до того, как YU7 показали публике, представители Xiaomi говорили, что модель будут продавать в разных странах. По сути, кроссовер изначально проектировали как глобальный продукт, а не только для внутреннего рынка Китая. Так что официальные поставки в Россию – вполне реальный сценарий.

К тому же спрос на YU7 у нас уже есть. За первые четыре месяца этого года в стране продали 118 экземпляров китайской модели. Показатель довольно скромный, но для электромобиля в нынешних реалиях – неплохо. Особенно если учесть, что машина оснащается только электрическими моторами.

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