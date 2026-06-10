В России в два раза выросли продажи Toyota: раскрыты причины

Продажи автомобилей Toyota в России выросли на 102,5% в мае 2026 года

Российские дилеры и серые импортеры подвели итоги мая 2026 года по японскому автогиганту – и цифры действительно впечатляют. За месяц на учет поставили 3 тыс. новых машин Toyota, что ровно в два раза больше (рост на 102,5%), чем в мае 2025-го, когда продажи составили 1488 единиц. Об этом рассказал Сергей Целиков, глава аналитического агентства « Автостат».

Совокупный результат за январь – май тоже почти удвоился: реализовано 12,7 тыс. автомобилей. Это на 98% превышает прошлогодний показатель в 6,4 тыс. штук за те же первые пять месяцев.

Безоговорочными лидерами спроса стали два кроссовера: RAV4 и большой Highlander. Причем на каждую модель пришлось примерно по трети продаж – 4,3 тыс. и 4,1 тыс. единиц соответственно. Замыкают пятерку популярности седан Camry (2,4 тыс. шт.), а также внедорожники Land Cruiser 150 (290 шт.) и Land Cruiser 300 (218 шт.).

Главная неожиданность – откуда везут машины.

«88% автомобилей Toyota (11,2 тыс. шт.), прибывшие в Россию, были произведены в Китае. Естественно, все поставки идут по схемам альтернативного импорта, в том числе через Киргизию», – пояснил эксперт.

Параллельно Сергей Целиков провел опрос, выяснив главные причины падения спроса на новые легковушки в принципе. Высокие банковские ставки назвали 63% респондентов. Почти половина (43%) указали на снижение покупательской способности из-за экономической ситуации в стране. А 25% россиян верят, что спрос рухнул в ожидании возвращения мировых брендов в Россию.

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