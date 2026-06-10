Скидки до 2 млн: этот популярный кроссовер рекордно подешевел

Эксперт Блинов объяснил, почему упали цены на премиальный кроссовер Zeekr 9X

Эксперт Блинов пролил свет на причины падения стоимости премиального кроссовера Zeekr 9X.

По его словам, этому поспособствовал целый комплекс факторов. В частности, мартовское укрепление валют спровоцировало скачок цен на российском рынке, а вдобавок у машин возникли проблемы с редукторами.

Хотя поломки агрегатов были единичными, инфлюэнсеры с удовольствием подхватили эту тему. В итоге вокруг модели образовался «желтый» шум, который сыграл не в пользу бренда. Правда, стоит отметить, что все официальные дилеры решают этот вопрос по гарантии, так что техническая сторона вопроса, в целом, уже урегулирована.

Zeekr 9X

Сейчас обстановка на рынке накалилась до предела. Дилеры и параллельные импортеры буквально бьются за каждого покупателя, поэтому предложения по Zeekr 9X выглядят крайне привлекательно. По сути, при покупке можно сэкономить до 2 млн рублей – и это не какой-то разовый флешмоб, а вполне устойчивая тенденция. К тому же продавцы активно подкидывают бонусы и дополнительные опции.

Zeekr 9X

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