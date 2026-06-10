Скидки до 2 млн: этот популярный кроссовер рекордно подешевел
Эксперт Блинов пролил свет на причины падения стоимости премиального кроссовера Zeekr 9X.
По его словам, этому поспособствовал целый комплекс факторов. В частности, мартовское укрепление валют спровоцировало скачок цен на российском рынке, а вдобавок у машин возникли проблемы с редукторами.
Хотя поломки агрегатов были единичными, инфлюэнсеры с удовольствием подхватили эту тему. В итоге вокруг модели образовался «желтый» шум, который сыграл не в пользу бренда. Правда, стоит отметить, что все официальные дилеры решают этот вопрос по гарантии, так что техническая сторона вопроса, в целом, уже урегулирована.
Сейчас обстановка на рынке накалилась до предела. Дилеры и параллельные импортеры буквально бьются за каждого покупателя, поэтому предложения по Zeekr 9X выглядят крайне привлекательно. По сути, при покупке можно сэкономить до 2 млн рублей – и это не какой-то разовый флешмоб, а вполне устойчивая тенденция. К тому же продавцы активно подкидывают бонусы и дополнительные опции.
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