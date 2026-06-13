В компании Volga объяснили уход некоторых китайских брендов из России

«Идет на пользу»: глава бренда Volga оценила уход китайских марок из России

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева на полях ПМЭФ-2026 рассказала, как оценивает уход некоторых китайских автомарок из России. «Мы воспринимаем это как логичную корректировку рынка. Сейчас уходят те компании, которые в 2022 году сделали ставку на быстрый старт, упустив вопросы системной интеграции и планирования. В конечном итоге такая нормализация идет индустрии на пользу.

Отсутствие выстроенных процессов привело к финансовым потерям в дилерской среде и оставило часть клиентов без полноценной сервисной базы. Рынок сам регулирует стандарты качества: компании, не готовые системно поддерживать доверие покупателей, постепенно его покидают. Долгосрочный успех невозможен в условиях неопределенности, поскольку она наносит ущерб всем участникам – от дилеров до конечных потребителей», – заметила она.

Ранее «За рулем» писал о том, что 22 автобренда изменили цены в России.