Положен ли штраф за громкую музыку возле пляжа? Ответ юриста

Юрист Капштык объяснил, грозит ли штраф за громкую музыку на пляже днем

Когда стоит жара, люди тянутся к воде – водоемы заполняются отдыхающими. Кое-кто при этом любит приехать на машине, распахнуть двери и врубить музыку на всю катушку. Вопрос: а можно ли за такое наказать? Особенно если это бесит всех вокруг?

Юрист Юрий Капштык внес ясность. Оказывается, прямого запрета на громкое прослушивание музыки днем возле пляжа в законе просто нет. Нормы по уровню шума – те самые 55 децибел – привязаны в основном к ночному времени. А днем с ними все куда сложнее.

«Несмотря на то, что есть установленный допустимый уровень шума – 55 децибел, эти нормативы в основном относятся к ночному времени. Днем, когда люди отдыхают, применять их гораздо сложнее. К тому же у каждого разный слух, и каждый воспринимает громкость по-своему», – пояснил эксперт.

Поэтому рассчитывать на штраф за дневную громкую музыку, по сути, не приходится. В реальности привлечь нарушителя спокойствия к административной ответственности почти нереально, подчеркнул Капштык. Если и можно к чему-то прицепиться, то только к нарушению общественного порядка – но для этого одних децибел мало.

«Музыку включать в свое удовольствие громко – само по себе еще не основание для штрафа. А вот если при этом люди начинают буянить, громко ругаться, нецензурно выражаться, тогда это уже может квалифицироваться как нарушение общественного порядка», – добавил юрист.

В общем-то, юрист советует пойти другим путем. Стоит попытаться решить вопрос по-мирному – просто попросить сделать тише. Если же компания не просто шумит, а еще и ведет себя вызывающе, матерится и нарушает порядок, можно снимать на видео и звать полицию. Совсем другая ситуация, если они заехали на авто прямо к воде или моют машину на берегу – тут уже возможен штраф и даже эвакуация на штрафстоянку.

Ранее «За рулем» подробно разбирал, за какие нарушения могут выписать штраф на отдыхе.