На российский рынок выходит новый среднетоннажник

Компания SDAC получила Одобрение типа шасси на среднетоннажную модель K12

Компания SDAC официально получила Одобрение типа шасси (ОТШ) на среднетоннажную модель K12.

Под капотом у машины стоит 4,1-литровый дизель Weichai, выдающий 190 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента при 1300 об/мин. Пару ему составляет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Fast Gear, а в базе уже предусмотрена коробка отбора мощности (КОМ) – полезная штука для подключения разного вспомогательного оборудования.

Интерьер тоже не обошли вниманием: в кабине имеется большое спальное место, пневматическая подвеска сиденья водителя, медиасистема, камера заднего вида, кондиционер и круиз-контроль. Грузоподъемность новинки, кстати, колеблется от 7940 до 8090 кг – тут все зависит от выбранной колесной базы.

Важный нюанс: на этом шасси можно монтировать фургоны, мусоровозы, автовышки, цистерны и прочие надстройки.

Сам производитель SDAC – дочерняя компания госкорпорации Weichai Holding Group Company Limited, которую в первую очередь знают благодаря ее моторам.

Ранее «За рулем» сообщал, что Госдума разрешила водителям с правами B, C и D управлять мощными квадроциклами и снегоболотоходами.